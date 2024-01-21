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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صاحب الضربات القوية.. يحيى خالد رجل مباراة مصر والكاميرون بأمم أفريقيا لليد

صدى البلد

حصل يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد على جائزة رجل مباراة منتخبي مصر والكاميرون  التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وفاز منتخب مصر على حساب الكاميرون 35/16 وقدم الفراعنة أداء قويا في المباراة ونجح في فرض سيطرته الكاملة عليها في ظل تألق اللاعبين وحرصهم على الفوز بالمباراة لاعتلاء الصدارة والتأهل على رأس المجموعة .

بهذه النتيجة حسم منتخب مصر تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره للمجموعة الثانية عقب تحقيق 3 انتصارات متتالية على حساب كلا من غينيا والكونغو برازافيل والكاميرون .

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية لليد التي تضم كلا من الكاميرون وغينيا والكونغو برازافيل.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في هذه البطولة 20 لاعبا وهم :

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد علي – محمد عصام الطيار

الجناح الأيسر: أحمد هشام “سيسا” – مازن رضا

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيسر: علي زين – عبد الرحمن فيصل – حسن وليد قداح

صانع اللعب: يحيى الدرع – سيف الدرع – أحمد خيري

الظهير الأيمن: يحيى خالد – محسن رمضان – مهاب سعيد

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – أحمد عادل – خالد وليد

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطني هو حامل لقب البطولتين الماضيتين في نسختي 2020 و2022 على حساب كلا من تونس والرأس الأخضر على الترتيب.

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