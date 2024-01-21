الرئيس الإيراني: طهران مستعدة لتوسيع علاقاتها مع الدول الأوروبية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن طهران مستعدة لتوسيع علاقاتها مع الدول الأوروبية إذا لم تظهر عداءً تجاه إيران.

أدلى رئيسي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع سفير بلجيكا الجديد لدى إيران ميشيل مالهيربي في العاصمة طهران لتسلم أوراق اعتماده، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس الإيراني.

وقال رئيسي: 'ليس لدى إيران حدود لتوسيع العلاقات مع الدول المختلفة على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، مضيفا: إرادة إيران هي تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية، ما لم تسع دولة ما إلى مواصلة العداء تجاه إيران'.

ونصح الدول الأوروبية بمتابعة مصالحها وعلاقاتها بشكل مستقل عن مصالح الولايات المتحدة التي قال إنها تفتقر إلى السمعة الطيبة أو المصداقية.

وقال السفير البلجيكي إن بلاده ترغب في تطوير العلاقات مع إيران، معربا عن أمله في أن يتمكن من تعزيز العلاقات الثنائية من خلال حل التحديات القائمة.