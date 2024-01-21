العيار وصل 3750 جنيها.. سر ارتفاع سعر الذهب في مصر

أثارت تصريحات الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب بشأن وصول سعر العيار 3750 جنيهًا على مدار اليومين الماضيين ارتفاعات غير مبرره تساءلات عديدة من جانب المواطنين عن أسباب ارتفاع الذهب وهل سوف ينخفض خلال الفترة المقبلة ؟

وأضاف “فرج” خلال تصريحات متلفزة، أن سوق الذهب شهد ارتفاعات قوية في وقت قصير للغاية، معقبًا: “أنا نصحت الناس إنها تنتظر شوية وتتريث قليلًا لأن الذهب هينزل تاني”.

وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن هذه الارتفاعات غير مبررة، موضحًا: “الذهب لسه هينزل تاني”، والذهب لم يشهد زيادة في البورصات العالمية.

ولفت مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن الذهب كأي سلعة أخرى إذا زاد عليها الطلب في فترة محدودة يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة، مضيفًا أنه متوقع في إجازة منتصف العام أن يدخل مع الوافدين كميات من الذهب تعمل على وجود استقرار في الأسواق.

وأكد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن الذهب احتياطي استراتيجي للأفراد والدول أيضًا وهذه الفترة تتطلب التريث قليلًا قبل شراء ذهب واستخدامه كمخزن للقيمة، وذلك لأن الأسعار ستأخذ الاتزان الخاص بها خلال الأيام المقبلة.

أسباب أنخفاض أو ارتفاع سعر الذهب فى مصر

وعن أسباب أنخفاض أو ارتفاع سعر الذهب فى مصر أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب تخضع لنظرية العرض والطلب حيث أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الطلب وقلة في المعروض مما أدى إلى زيادة الأسعار بالإضافة إلى تلاعب بعض التجار، لافتة إلى أن الحكومة استشعرت ذلك مما جعلها تقوم بالموافقة على مد إعفاء الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لاستقرار اسعار الذهب.

وأضافت ميرفت الكسان، أن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 يؤكد زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق مما يجعل هناك زيادة فى العرض ويعمل على استقرار اسعار الذهب بشكل كبير ويحد من الزيادات الغير مبررة التى شهدها الذهب خلال الآونة الأخيرة.