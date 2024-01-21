محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا إلى ليفربول .. تفاصيل

نشر أحمد حسن تصريحات الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عن عودة محمد صلاح إلى ليفربول للتأهيل .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بو ك: "عاجل.. فابريزو رومانو: محمد صلاح يغادر بطولة أمم افريقيا ويعود إلى ليفربول للتأهيل .

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر غدا الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.