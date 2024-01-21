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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

58 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح النيل للأدوية خلال 5 أشهر

شركة النيل للأدوية
شركة النيل للأدوية

أعلنت مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 127.5%. 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية  تسجيل صافي ربح شامل الضريبة بلغ 103.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 45.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

سجلت شركة النيل للأدوية صافي ربح شامل الضريبة بلغ 89.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل 32.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل حققت أرباحاً بلغت 53.84 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 20.83 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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مؤشرات سنوية 

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 119.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 89.67 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.005 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 876.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

اعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2023- 2024، بصافي ربح  158.4 مليون جنيه.

تستهدف شركة النيل للأدوية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

منتجات الشركة 

وتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية في الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

النيل للادوية صافى ربح مصنع للأدوية البيولوجية الشرق الاوسط الصناعات الكيماوية

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