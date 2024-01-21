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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: ديون إيطاليا أكبر من مصر وروما تسعى لبيع الأصول لحل الأزمة

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إيطاليا تسعى لبيع 20% من شركة البريد الإيطالية،  بقيمة تقدر بـ2.5 مليار يورو، وهذه الصفقة جزء من خطة الحكومة لبيع أصول الدولة بـ21 مليار يورو .

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد،  أن إيطاليا عليها ديون أكبر من الديون مصر ، حيث تصل الديون لـ130 % من حجم الناتج الإجمالي، بينما الديون المصرية لا تزيد عن 90% من الناتج المحلي الاجمالي، معقبًا: "إيطاليا بجلالة قدرها بتبيع الشركات الحكومية" 


 وأضاف أن إيطاليا ستقوم ببيع البريد، والكثير من الشركات الحكومية لإعداد انتعاش في الاقتصاد، وفي نفس الوقت ستسعى روما لتأميم شركة الصلب، بسبب وجود شبه في الاحتكار ، معقبًا: "لا يوجد  نظام رأسمالي او اشتراكي هو الأصلح في التطبيق، الهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة الدولة".

نشأت الديهي

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