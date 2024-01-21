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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| حصر شامل للطلاب المتسربين من المدارس بسبب الدخل الاقتصادي المنخفض.. تعرف على تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

تنسيق الفصل الدارس الثاني| تفاصيل الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية للراغبين في التقدم
أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 2023-2024.

وزير التعليم: تضمين القضايا السكانية والتغيرات المناخية في المناهج الدراسية
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم"، الذى نظمته الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة ، بالتعاون مع مؤسسة "علمني"، ومؤسسة "بلان انترناشونال"، لمناقشة عدة محاور تضمن دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني.. فرصة ذهبية للحاصلين على 60%
انطلق التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث يواصل الطلاب تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2024 وكتابة رغباتهم واختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها في هذه الجامعات، ومازالت تواصل قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو القبول المباشر في مكاتب التسجيل.

التعليم: حصر شامل للطلاب المتسربين من المدارس بسبب الدخل الاقتصادي المنخفض
توجهت راندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم ، بالشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلين والداعمين لتوجهات الوزارة واستراتيجيتها في إطار الشراكة الفاعلة التي تم إرساء قواعدها منذ ٢٦ عاما.

بعد تطويره.. مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يستقبل 164 حالة مرضية
أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، استقبال طوارئ المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة حتى الآن، ١٦٤ مريضا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وفحص ٢٦ مريضا بقسمي العظام وجراحة المسالك، ١٣ مريضا باستقبال الباطنة، فضلاً عن إجراء ١٦ عملية جراحية.

ألمع نجم في برج الجوزاء يجاور القمر طوال الليل
تتزين سماء مصر يوم الأربعاء القادم بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس (ألمع نجم في برج الجوزاء = التوأم)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.

خبير تعليم: الحرم الجامعي الذكي يسهل الحصول على الخدمات الإدارية والأكاديمية
تسعى الدول لتطوير منظومة التعليم ، توجد دول تعمل على تطوير الأدوات التي تساعد أعضاء هيئة التدريس، ودول أخرى تهتم بالبيئة النفسية والبصرية التي يوجد فيها الطالب .

 

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