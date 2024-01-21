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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقوى تصريح وموقف للسيسي.. الجارديان تبرز دعم مصر للصومال بشأن اتفاق إثيوبيا

صدى البلد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دعمه للصومال في النزاع المستمر بشأن العرض الذي قدمته المنطقة الشمالية الانفصالية من أرض الصومال، لمنح إثيوبيا غير الساحلية حق الوصول إلى ساحلها مقابل الاعتراف باستقلالها.

ووفقا لما نشرته الجارديان، أدلى الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة إلى جانب نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، بأقوى تصريح له حتى الآن حول هذه القضية، حيث قال: "رسالتي إلى إثيوبيا هي أن محاولة الاستيلاء على قطعة أرض للسيطرة عليها أمر لن يقبله أحد". وكان هذا بمثابة أقوى موقف للسيسي بشأن هذه القضية.

وأضاف أن مصر ستكون على استعداد لتقديم "الدعم في حالة العدوان على إحدى الدول العربية، خاصة عندما تطلب منا الدول الشقيقة الوقوف إلى جانبها". 

وتصاعدت التوترات بين الصومال وإثيوبيا في أوائل يناير 2024؛ عندما أعلنت أرض الصومال وإثيوبيا عن مذكرة تفاهم، مما أدى إلى تهميش الحكومة الصومالية. 

ويتضمن الاتفاق المقترح حصول إثيوبيا على قاعدة بحرية على طول ساحل خليج عدن في أرض الصومال مقابل الاعتراف الكامل باستقلال أرض الصومال. ولم تؤكد إثيوبيا رسميا هذا الجانب من الصفقة.

وشدد المسؤولون في أرض الصومال، بمن فيهم وزير الخارجية عيسى كايد، على أن الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، أمر بالغ الأهمية للمضي قدماً في الاتفاق. 

وسلط كايد الضوء على المنافع المتبادلة، قائلاً: "إن إثيوبيا تحتاج إلى الوصول إلى البحر، ونحن بحاجة إلى الاعتراف، حتى تتمكن من رؤية كيف يمكن التعامل مع هذه الاحتياجات". 

وقد حصل الصومال على دعم دولي ضد الاتفاق منذ إعلانه. 

ووفقا لـ"الجارديان"، أعربت مصر، التي تواجه علاقاتها المتوترة مع إثيوبيا بسبب بناء سد على النيل الأزرق، عن معارضتها للمذكرة. 

ووصف وزير الخارجية سامح شكري، إثيوبيا، بأنها "مصدر لعدم الاستقرار" في المنطقة.

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أقوى تصريح وموقف للسيسي.. الجارديان تبرز دعم مصر للصومال بشأن اتفاق إثيوبيا


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