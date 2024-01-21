عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الخاصة… اعرف موعد غلق رابط التسجيل

تنسيق
تنسيق

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنياللتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بتنسيق العام الجامعي الحالي.

تنسيق الجامعات الترم الثاني

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير، ولمدة أسبوعين.

 

 

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وبجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سجلت 75%.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفنرسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، أما بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وبجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سجلت 74%.

أما فيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع وهي جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، بالفصل الدراسي الثاني 2023، فيعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحتسب من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني وهي 70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي، وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة

وتتضمن قائمة الجامعات الخاصة المتاحة في مصر:

جامعة مصر الدولية

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة 6 أكتوبر

الجامعة الألمانية بالقاهرة

جامعة الأهرام الكندية

جامعة فاروس بالإسكندرية

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

جامعة سيناء

الجامعة البريطانية في مصر

جامعة النهضة ببنى سويف

جامعة المستقبل

الجامعة المصرية الروسية

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة

جامعة هليوبوليس

جامعة الجيزة الجديدة

جامعة دراية بالمنيا

جامعة بدر

جامعة حورس

الجامعة المصرية الصينية

جامعة ميريت

جامعة سفنكس

 

 

الالتحاق بالجامعات الأهلية التقديم المباشر للجامعات الترم الثاني 2024 الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا ويتوجه إلى ليفربول

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا إلى ليفربول .. تفاصيل

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

ترشيحاتنا

هشام يكن يفجر مفاجأة بشأن عودة محمد صلاح للمنتخب بعد سفره لإنجلترا

تقرير أمريكي يكشف الخسائر الضخمة في الاقتصاد المصري بسبب حرب غزة

قتلـهم وهرب.. جندي إيراني يفتح النار على زملائه وينهي حياة 5

روسيا تعلن حالة التأهب القصوى في سانت بطرسبرج عقب هجوم أوكراني

تنسيق الجامعات الخاصة… اعرف موعد غلق رابط التسجيل

بعد مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب.. إسلام صادق يفتح النار على فيتوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عينها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلا| اعرف السبب

قبل العرض .. بوسترات فيلم "الرحلة 404" |صور

راسبوتين الراهب الغامض .. كيف كان قربه من القيصر دافعا لاغتياله؟

صدمة للسياح بسبب وضع ممشى المشاهير في هوليوود بأمريكا.. شاهد

فيديو

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ