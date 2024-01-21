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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تنظم قافلة طبية للعيون.. و50% خصما على عمليات الليزك

صدى البلد

أعلنت  لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين عن تنظيم قافلة طبية للعيون لمدة يومين بمقر النقابة ضمن برنامج الفعاليات الطبية المجانية للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار بالتعاون مع مركز برادة للعيون بالمهندسين، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الموافقين 23 و24 يناير، من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وأوضحت اللجنة جرى الاتفاق مع مركز برادة للعيون على ما يلي:

1- يشارك في القافلة ثلاثة أطباء و5 فنيين، بأحدث الأجهزة، وتشمل الخدمات المقدَّمة؛ قياس ضغط العين، وفحص قاع العين، وقياس النظر بالكمبيوتر.

2- تخصيص أحد الأطباء للكشف على الأطفال فقط.

3- توفير جهاز "أو سي تي" متنقل لإجراء أشعة مقطعية على العين خلال القافلة.

4- عرض خاص للصحفيين لعمليات الليزك وتصحيح الإبصار بسعر خاص لأعضاء النقابة وأسرهم بقيمة 3000 جنيه فقط بخصم يزيد على 50 % من سعر الجمهور.

5- تُجرى عمليات الليزك من خلال أ.د/ أحمد برادة رئيس قسم الرمد الأسبق بجامعة الأزهر، والدكتور عمر برادة، أستاذ مساعد بطب قصر العيني جامعة القاهرة.

6- تقام القافلة *مجاناً* بشكل دوري لمدة يومين شهرياً، على أن يتم الاعلان عنها تباعاً.

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