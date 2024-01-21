"راجع نفسك".. ميدو يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، على طلب كلوب بعودة محمد صلاح إلى إنجلترا لتلقي العلاج في ليفربول.

وكتب "ميدو"، من خلال حسابه الشخصي “إكس”، "أتمنى أن يراجع ⁧‫محمد صلاح‬⁩ نفسه، ولا يترك الفريق في وسط المشوار.. أنت كابتن المنتخب‬⁩ لا يليق أبدا بتاريخك أن تترك الفريق وترحل..⁧‫ كلوب‬⁩ يفكر في مصلحته فقط عندي أمل كبير انك ترفض طلب ‫ليفربول‬⁩ وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر غدا، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.