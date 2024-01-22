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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعريض الأطفال للخطر أو إهمالهم يلقي بك في مصيدة العقوبات.. بأمر القانون

تعريض الاطفال للخطر
تعريض الاطفال للخطر

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية، عن عقوبات تعريض حياة الأطفال للخطر، وذلك وفقا لقانون العقوبات، في مواده، وهي على عقوبات محددة، لكل من أهمل أو ترك أو عرض طفلا للخطر.

ونص القانون في المادة 285 منه، على أن "كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

 

عقوبة ترك الأطفال عرضة للخطر

نصت المادة 286 من قانون العقوبات، على “أنه إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركة في المحل الخالي، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد”.

حالات يعتبر الطفل بموجبها معرضا للخطر

1. إذا كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

2. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

3.إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر.

4. إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

5.  إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

6. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

7.إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجار.

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