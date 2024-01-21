عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هالي: ديسانتيس خاض سباقا رائعا وخروجه لن يكون له تأثير على فرصي للفوز

نيكي هالي
نيكي هالي

قالت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي، في ردها على إنهاء رون ديسانتيس حملته الرئاسية يوم الأحد، إن حاكم فلوريدا 'خاض سباقا رائعا'، بينما قالت حملتها إن خروجه لن يعني الكثير بالنسبة لفرص هيلي في الانتخابات.

'أريد أن أقول لرون، لقد خاض سباقًا رائعًا. لقد كان حاكمًا جيدًا، ونتمنى له التوفيق. بعد أن قلت ذلك، فقد بقي الآن رجل واحد وسيدة واحدة. إذن، كان هناك 14 شخصًا في هذا السباق. كان هناك الكثير من الرفاق. قالت هيلي أمام حشد من الناس في سيبروك بولاية نيو هامبشاير: “لقد خرج جميع الرفاق باستثناء هذا”.

وأضافت: “هذا يتلخص في: ماذا تريد؟ هل تريد المزيد من نفس الشيء أم تريد شيئًا جديدًا؟ ... أمامنا يومان حتى تذهب صناديق الاقتراع في نيو هامبشاير، لكننا سنتأكد من أننا نقاتل حتى اللحظة الأخيرة.

قال مسؤولو الحملة يوم الأحد إن حملة هيلي لا تعتقد أن انسحاب DeSantis يعني الكثير لهالي لأنهم يعتقدون أن أنصار DeSantis من المرجح أن ينقسموا بالتساوي لصالح دونالد ترامب وهيلي.

ويشيرون أيضًا إلى مدى انخفاض استطلاعات الرأي الخاصة بـ DeSantis، مما يعني أن أي دعم يحظى به ليس له أهمية كبيرة. ويحظى ديسانتيس بدعم 6% فقط بين الناخبين الجمهوريين المحتملين في الانتخابات التمهيدية في ولاية جرانيت في استطلاع أجرته شبكة سي إن إن مؤخرًا، بينما حصل ترامب على 50% وهيلي على 39%.

ويقول مسؤولو الحملة إن هذا يعني أنه لا يوجد سوى خيار واحد آخر الآن للناخبين الذين لا يريدون ترامب أو الرئيس جو بايدن.

هامبشاير الناخبين الجمهوريين دونالد ترامب صناديق الاقتراع رون ديسانتيس ولاية نيو هامبشاير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الذهب.. وهذا موعد استقرار الأسعار

موضوعات متعلقة

احتشاد أكثر من مليون شخص في مدن ألمانيا للتظاهر ضد تطرف اليمين

بعد موقف تركيا.. أردوغان يقرر عقاب إسرائيل اقتصاديا بسبب حرب غزة| تقرير

الانتخابات التمهيدية.. مؤشرات على خسارة ترامب في ولاية نيو هامبشاير

إيران: قادة من الحرس الثوري وحزب الله موجودون في اليمن لتقديم المساعدة

وسائل إعلام عبرية: سارة نتنياهو تحاول الإطاحة بالمتحدث الرسمي باسم حكومة الاحتلال

الرئيس الإيراني: طهران مستعدة لتوسيع علاقاتها مع الدول الأوروبية

إلغاء عشرات الرحلات الجوية بمطار امستردام خوفا من العاصفة إيشا

هآرتس العبرية: الجيش الإسرائيلي لن ينجح في تدمير أنفاق غزة

ترشيحاتنا

عائلات الرهائن الإسرائيليين ينصبون الخيام أمام منزل نتنياهو .. ماذا يحدث؟

مؤرخ: المصرى حريص على الاستقرار منذ القدم

هل تعسر الأمور يدل على غضب الله؟.. بـ10 حقائق و30 دعاء تنتهي معاناتك

أستاذ تاريخ: محمد علي حكم مصر بإرادة شعبية رغم اعتراض السلطان

النار ولعت تاني.. تجدد حريق قصر الكابريتاج بحلوان بعد إخماده| فيديو

لا يعلم.. أول تعليق لحملة ترامب الانتخابية على انسحاب منافسه ديسانتس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعدام لويس السادس عشر ملك فرنسا بالمقصلة.. ماذا كانت تهمته؟

هنرجعه يشيل الكاس| التفاصيل الكاملة لمغادرة صلاح معسكر المنتخب.. هذا ما حدث في 12 ساعة

عينها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلا| اعرف السبب

قبل العرض .. بوسترات فيلم "الرحلة 404" |صور

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ