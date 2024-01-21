هالي: ديسانتيس خاض سباقا رائعا وخروجه لن يكون له تأثير على فرصي للفوز

قالت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي، في ردها على إنهاء رون ديسانتيس حملته الرئاسية يوم الأحد، إن حاكم فلوريدا 'خاض سباقا رائعا'، بينما قالت حملتها إن خروجه لن يعني الكثير بالنسبة لفرص هيلي في الانتخابات.

'أريد أن أقول لرون، لقد خاض سباقًا رائعًا. لقد كان حاكمًا جيدًا، ونتمنى له التوفيق. بعد أن قلت ذلك، فقد بقي الآن رجل واحد وسيدة واحدة. إذن، كان هناك 14 شخصًا في هذا السباق. كان هناك الكثير من الرفاق. قالت هيلي أمام حشد من الناس في سيبروك بولاية نيو هامبشاير: “لقد خرج جميع الرفاق باستثناء هذا”.

وأضافت: “هذا يتلخص في: ماذا تريد؟ هل تريد المزيد من نفس الشيء أم تريد شيئًا جديدًا؟ ... أمامنا يومان حتى تذهب صناديق الاقتراع في نيو هامبشاير، لكننا سنتأكد من أننا نقاتل حتى اللحظة الأخيرة.

قال مسؤولو الحملة يوم الأحد إن حملة هيلي لا تعتقد أن انسحاب DeSantis يعني الكثير لهالي لأنهم يعتقدون أن أنصار DeSantis من المرجح أن ينقسموا بالتساوي لصالح دونالد ترامب وهيلي.

ويشيرون أيضًا إلى مدى انخفاض استطلاعات الرأي الخاصة بـ DeSantis، مما يعني أن أي دعم يحظى به ليس له أهمية كبيرة. ويحظى ديسانتيس بدعم 6% فقط بين الناخبين الجمهوريين المحتملين في الانتخابات التمهيدية في ولاية جرانيت في استطلاع أجرته شبكة سي إن إن مؤخرًا، بينما حصل ترامب على 50% وهيلي على 39%.

ويقول مسؤولو الحملة إن هذا يعني أنه لا يوجد سوى خيار واحد آخر الآن للناخبين الذين لا يريدون ترامب أو الرئيس جو بايدن.