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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 15 ألفا و812 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

صدى البلد

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1711 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.. فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13 ألفا و255 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 744 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.

بينما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 102 قضية متنوعة. 

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