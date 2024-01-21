محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

بعث محافظ قنا أشرف الداودي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، متمنياً دوام التوفيق والسداد لمصرنا الغالية، والاستقرار والأمان والخير والسلام.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم أصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة أعياد الشرطة، وبمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم الله لمصر زعيما وقائدا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية وأن يحفظ مصر بكم".

كما أرسل محافظ قنا برقيات تهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، أكد خلالها تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة المخلصين في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته.