استولت على ميراثه.. برنامج تفاصيل يعرض مأساة شاب بسبب شقيقته

عرض برنامج "تفاصيل"، مأساة الشاب “عبد الرحمن”، بسبب شقيقته التي حرمته من الحصول على ميراثه.

وقال "عبد الرحمن"، خلال البرنامج المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل، إن شقيقته استولت على الميراث، وهو عبارة عن محلات يتم تأجيرها بمنطقة الموسكي.

وأوضح أن شقيقته تكبره في السن، وأنه كان له شقيق اسمه محمد هو الذي كان يدير الميراث ولكن شقيقه توفى، وتولت شقيقته المسؤولية، ثم استولت على كافة الأوراق الخاصة بالميراث.

وتابع أن إيجارات المحلات تتخطى مليون جنيه في السنة، وأن شقيقته قامت بطرده وطرد أرملة شقيقه، ثم استولت على المحلات بمساعدة مجموعة من التجار وأصحاب المصالح.

وأكد "أختي ممكن تعمل اي حاجة، وتبيع اي حد حتى اولادها علشان الفلوس ده حتى العمال اللي كانوا بيشتغلوا في المحلات معايا انا ومحمد اخويا طردتهم".