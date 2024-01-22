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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلمانية: يجب ضبط بائعي الأدوية المغشوشة المعروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أمل سلامة
أمل سلامة

أكدت الدكتورة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يجب ضبط الأدوية المغشوشة المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبائعيها.

وأضافت الدكتورة أمل سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "لاحظنا على السوشيال ميديا، وقنوات معينة، إعلانات لأدوية دون ترخيص، وهي أدوية مصنعة تحت بير السلم، وليست مرخصة من وزارة الصحة".

وأشارت الدكتورة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى وجوب التصدي لمثل هذه الممارسات في بيع الأدوية، ومنعها من السوشيال ميديا؛ لأنها متاجرة بصحة المواطنين.

وطالبت بتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية؛ للتصدي بقوة وحسم للأدوية المغشوشة، خاصة أن الكثير من مخازن الأدوية تعمل دون ترخيص. 

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