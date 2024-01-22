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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بور سعيد : نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية

محافظ بورسعيد عادل
محافظ بورسعيد عادل الغضبان

  أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى بالمحافظة، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، بجانب أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات. 
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ  بمكتبه بالديوان العام رئيس إحدى شركات الاستثمارات لبحث سبل التعاون المشترك. 
وحرص المحافظ، على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.
وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، ووجود الموانيء التي تسهل إجراءات وتداول البضائع بين بورسعيد وجميع الدول، فضلا عن مميزات الموقع الإستراتيجي والجغرافي لمدينة بورسعيد، بجانب المنطقة الاستثمارية بالمحافظة والتي توفر أكثر من 42 % من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس إحدى شركات الاستثمار مقترح مشروع التعاون، موجها الشكر للمحافظ على حسن استقباله ودعمه المتواصل لرجال الأعمال من كافة أنحاء العالم، مشيدا بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة، لافتا إلى أن شركته تعمل بكامل قوتها وتصدر العديد من المنتجات.

محافظ بورسعيد عادل الغضبان التنمية الصناعية شركة الملابس السويسرية

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