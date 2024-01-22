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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هدية جديدة للمصريين تليق بالجمهورية الجديدة.. تشريعية البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية سينتهي

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

قال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تمت الموافقة عليه من الرئيس السيسي وبصفة مبدئية منذ بدء العمل بالقانون من يوم الخميس الماضى يسرى على كافة القضايا المطروحة في الجنايات ولم يتم الفصل فيها أما التي تم الفصل فيها سيكون الطعن عليها في محكمة النقض في كل الأحوال متاح إعادة الإجراءات لمن يصدر ضده أحكام غيابية واللجنة الفرعية أوشكت على الانتهاء وخلال أسابيع قليلة سننتهى من المشروع المتكامل حيث يتبقى مواد قليلة باقية حتى نكون جاهزين للعرض خلال دور الانعقاد الحالي  ويكون هدية جديدة للمصريين تليق بالجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف إيهاب الطماوي خلال لقائه  "برنامج الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على "قناة الحياة" أن دستور 2014 أعطى مكتسبا جديدا للمصريين الأن الدستور اعطى للدورة لمهلة 10 سنوات للأستعداد وتنتهى يوم الأربعاء الماضى هذا المكتسب كل مؤسسات الدولة عملت عليه وبالتالي صدق عليه الرئيس السيسي وانا فخور أن أحد ثمار عمل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية.

وتابع في حواره اللجنة تضم في عضويتها أعضاء مجلس الشيوخ وهيئات قضائية وممثلى عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين ومقرر اللجنة هو مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون القانونية والدستورية ورئيس مجلس النواب كان حريص على الحضور بنفسه وتوجيه النصح والإرشاد باعتباره قامة قانونية ليس في مصر فقط بل الوطن العربى ككل.

وقال إن هذا دستور آخر للحقوق والحريات العامة للمصريين يجب أن يناسب الجمهورية الجديدة تتفق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الجديدة التي أطلقها الرئيس يجب أن يصدر قانون يليق بالجمهورية الجديدة.

البرلمان الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية تشريعية البرلمان النائب إيهاب الطماوي السيسي

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