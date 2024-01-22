أستاذ علوم سياسية: الشرق الأوسط له نصيب الأسد في الحروب والصراعات الحالية|فيديو

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن الشرق الأوسط له نصيب الأسد في الحروب والأزمات والصراعات التي تحدث حاليا في عام 2024.

وأضاف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هناك حرب متفجرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وهناك صراع في سوريا والعراق الذي يطلق منهم صواريخ وطائرات مسيرة ضد القواعد الأمريكية".

وأشار الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية: "إيران أيضا قامت بضرب باكستان، ورد باكستان عليها ورغبة الطرفين في احتواء الازمة في أسرع وقت"، مضيفًا: "إسرائيل أيضًا تهاجم لبنان وسوريا، فضلاً عن سياسة الاغتيالات المُنظمة".