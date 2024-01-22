مباراة مصيرية| مفاجأة قبل مواجهة حسم تأهل المنتخب.. قميص كاب فيردي منتج مصري!

في لقاء حاسم ومصيري ينتظره الجماهير المصرية، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن مباراة منتخب مصر وكاب فيردي أو "الرأس الأخضر".

ويُصف هذا اللقاء بأنه "مباراة حياة أو موت"، حيث تُعتبر هذه الفرصة التأهل الوحيدة للمنتخب مصر.

ورغم قوة المنافسة مع واحدة من أبرز المنتخبات الأفريقية، يسيطر الطابع الروحي المصري على أجواء المباراة بامتياز.

تفاصيل مباراة منتخب مصر

ومنتخب مصر يواجه نظيره كاب فيردي "الرأس الأخضر" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" في أبيدجان بكوت ديفوار.

ويرتدي منتخب مصر الأحمر والأبيض والأسود، بينما يظهر منتخب كاب فيردي بقميصه الأزرق المعتمد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

