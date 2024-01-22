السفير أحمد حجاج: مصر هدفها السلام ولا تريد العداء مع أي دولة

علق السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، على تصريحات الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي.

أكد السفير أحمد حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "العلاقات المصرية الصومالية ترجع إلى عهود قديمة جدا ترجع إلى عهد الملكة حتشبسوت "بلاد بونط""، مؤكدا أن مصر هدفها السلام ولا تريد العداء مع أي دولة أخرى.

وأضاف: "الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تسمح بتهديد الصومال وخاصة إذا طلبت منا الوقوف معها"، موضحا: "السياسة الخارجية لمصر قائمة على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأى دولة عربية أو أفريقية".

وأشار: "الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اتصل على الرئيس السيسي، بمجرد إعلان اتفاق أثيوبيا مع أرض الصومال"، مضيفا: "هناك علاقات مميزة بين مصر والصومال، ولدينا أكبر بعثة من الطلبة الصوماليين يدرسون في الأزهر الشريف".

