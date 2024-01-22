حازم الجندي: قطاع السياحة أحد أهم الحلول لزيادة الدخل الدولاري للبلاد

قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن قطاع السياحة أحد أهم الحلول السحرية والسريعة لزيادة الدخل الدولاري للبلاد، في حالة توفر له الإمكانيات، متابعا: لدينا أكثر من 3 ملايين عامل في القطاع.



وأكمل حازم الجندي مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، : معدل السياحة في عام 2023 إلى 14.5 مليون سائح، متابعا: نحن بحاجة إلى 450 ألف غرفة سياحية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.



وأضاف أنه كان هناك مطالبات من الحكومة بضرورة وجودة خطة تسويقية للترويج السياحي وتشجيع السياحة البيئية والثقافية والدينية، متابعا: يجب أن يكون لدينا ثقافة سياحية.



