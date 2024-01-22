ننشر التصريحات الكاملة لمدرب ليفربول حول مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب الفراعنة

تحدّث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إصابة محمد صلاح واستدعاء ليفربول له بالعودة من معسكر المنتخب الوطني المصري المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لاستكمال علاجه في إنجلترا والعودة بعد التماثل للشفاء في حالة صعود المنتخب للأدوار النهائية المقبلة.

وتم استبعاد صلاح من المباراتين المقبلتين على الأقل في المسابقة بعد خروجه مع نهاية الشوط الأول خلال تعادل مصر 2-2 مع غانا في ساحل العاج يوم الخميس مصابًا في العضلة الخلفية.

واقترح مدرب ليفربول، يورجن كلوب ، بعد الفوز 4-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على بورنموث في وقت لاحق من اليوم، أن صلاح سيعود الآن إلى ميرسيسايد لمواصلة إعادة تأهيله، قائلاً: “هذه هي الخطة، إذا تم تحديد ذلك بالفعل بنسبة 100% فلا أعرف ولكن هذه هي الخطة، ومهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا أو مع فريقنا، وإذا كان هذا مكتوبًا الآن على الحجر، فأنا لا أعرف. لقد تحدثت إلى مو ليلة حدوث ذلك ولكن منذ ذلك الحين كان على اتصال بطبيبنا وأخبرني الطبيب بالأخبار وأعتقد أنه سيعود”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان صلاح سيتمكن لاحقًا من الانضمام إلى منتخب مصر في حالة وصوله إلى النهائي، أضاف كلوب: "أنا لست مُسعفًا ولست طبيبًا، لكنني أود أن أقول إذا تأهلت مصر للنهائي وهو جاهز للنهائي.. النهائي ثم ربما نعم. ولم لا؟، وليس لدينا أشخاص منا هناك في ساحل العاج وعلى شعبهم أن يعتنوا باللاعبين الذين يلعبون، لذلك دعونا نرى".

وبعد تصريحات كلوب، قدم الاتحاد المصري لكرة القدم تحديثه الخاص بشأن صلاح وتعافيه: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح في الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الإدارة الطبية للمنتخب الوطني ونظيرها في ليفربول، تم التأكيد على أن اللاعب سيعود إلى إنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر غدًا لاستكمال علاجه".

وأضافوا أنهم يأملون في عودة صلاح للعب في نصف نهائي المسابقة، في حالة وصول مصر إلى تلك المرحلة.

في هذه الأثناء، يأمل كلوب ألا يزيد كورتيس جونز من مخاوف ليفربول الطويلة من الإصابة بعد خروجه وهو يعرج في نهاية المباراة على الساحل الجنوبي بسبب شكوى عضلية.

وقال مدرب الريدز: "نأمل جميعًا وكورتيس أيضًا، لقد شعر بذلك قليلاً، لقد شعر به بالفعل الأسبوع الماضي ولكن لم يكن هناك شيء، وكورتيس لاعب ذو خبرة كبيرة وفكر في النتيجة 3-0، لماذا يجب أن أخاطر بها؟، وآمل أن يكون هذا هو الحال بالضبط".