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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|أحمد موسى: إثيوبيا تعمل على بث الصراعات في الدول المجاورة لها.. والأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية وسقوط أمطار

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


مهندس: ارتفاع فواتير الكهرباء ناتج عن ممارسات خاطئة في البيوت
أكد المهندس حامد عبدالعال، عضو مجلس نقابة المهندسين، عضو مجلس شعبة الهندسة الكهربية، أن مشكلة ارتفاع فاتورة الكهرباء ناتجة عن الممارسات الخاطئة من قبل المواطنيين، موضحًا أن وجود شاحن الموبايل بكابل الكهرباء بدون استخدام هو مصادر استهلاك الكهرباء، معقبًا: "السخان وفيشة الشاحن تزيد من الاستهلاك ايضًا".
 

مستشار أكاديمية ناصر: إسرائيل تقف خلف تصرفات إثيوبيا
قال اللواء نصر سالم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن سلوك إثيوبيا فيما يسمى اتفاق "أرض الصومالي "الانفصالي" يؤثر بشكل مباشر ة على أمن مصر القومي.
 

أحمد موسى: إثيوبيا تعمل على بث الصراعات في الدول المجاورة لها
كشف الإعلامي أحمد موسى، رسائل اللرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي، مشيرا إلى أن تحدث عن العديد من الملفات خلال استقباله نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود. 
 

زاهي حواس: العثور على مقبرة "الملكة نفرتيتي" حلمي الشخصي
أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن هدفه الأساسي وحلمه الشخصي في حياته هو البحث عن مقبرة "الملكة نفرتيتي"، ويعتقد أنها ستكون بجوار مقربة أمنحتوب الثالث في وادي الملوك الغربي، موضحًا أن هناك مشروع حالي للبحث عن مؤمياء الملكة نفرتيتي بـ"دي آن أية".
 

طارق الشناوي يوجه رسالة لنقابة الموسيقيين: نجاة تستحق جائزة النيل
وصف الناقد الفني طارق الشناوي فرحه الجمهور بظهور  الفنانة نجاة الصغيرة خلال حفل بالأمس أقيم بالسعودية قائلا :"القلوب كانت بتسقف مش الأيادي اللي بتسقف".
 

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية وسقوط أمطار بدءا من الغد
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة كانت أعلى من المعدلات الطبيعية وكذلك الأجواء كانت دافئة مع سطوع أشعة الشمس لساعات طويلة.
 

بسبب تصريحات نتنياهو بشأن حل الدولتين .. تهديدات لأمن منطقة الشرق الأوسط
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "بسبب تصريحات نتنياهو بشأن حل الدولتين.. تهديدات لأمن منطقة الشرق الأوسط".
 

منها أسعار الأوقية العالمية.. شعبة الذهب تكشف الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار
أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أنه يتحكم في أسعار الذهب عدد من العوامل، منها سعر أوقية الذهب العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى العرض والطلب
 

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