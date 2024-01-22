مجدي البدوي: الحوار الوطني شهد توافقا كبيرا حول التعاونيات

قال مجدى البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن الدولة تحتاج للاهتمام بالعمل الأهلي سواء في التعاونيات او الجمعيات الأهلية، فهو يمثل الاقتصاد الاجتماعي بالدرجة الأولى

وأضاف مجدى البدوي خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، أننا نتمنى أن يكون عام 2024 هو عام الصناعة المصرية، متابعا: الدولة قدمت جهود وعم واضح للعمالة غير المنتظمة.



واسترسل: ملف العمالة غير المنتظمة يجب أن يكون له أولوية خلال الفترة القادمة، متابعا: نحن لدينا أزمة حقيقة فيما يخص التدريب المهني في مصر.



ولفت إلى أن الحوار الوطني شهد توافقا كبيرا حول التعاونيات والجميع أقر على ضرورة أن يكون هناك قانون واحد للعمل الأهلي في مصر.



