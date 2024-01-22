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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الجنديين المفقودين في البحر الأحمر

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه بعد بحث شامل دام 10 أيام، لم يتم تحديد مكان جنديي البحرية الأمريكية المفقودين وتم تغيير حالتهما إلى متوفين. 

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، أن عمليات البحث والإنقاذ لعنصري القوات البحرية الخاصة التابعين للبحرية الأمريكية الذين تم الإبلاغ عن اختفائهما أثناء الصعود على متن مركب شراعي غير قانوني يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة في 11 يناير في البحر الأحمر، أنتهت، ونحن نقوم الآن بعمليات الاسترداد.

وأضافت القيادة، أنه خلال عملية البحث، قامت الطائرات وقطع البحرية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا بالبحث بشكل مستمر في أكثر من 21000 ميل مربع لتحديد موقع الجنود المفقودين. 

وتابع البيان: "تم تقديم المساعدة في البحث أيضًا من قبل مركز الأسطول للأرصاد الجوية وعلوم المحيطات، وقيادة المنطقة الأطلسية لخفر السواحل الأمريكي، وجامعة سان دييجو - معهد النصوص لعلوم المحيطات، ومكتب البحوث البحرية - دعم علوم المحيطات". 

وقالت القيادة المركزية في بيانها، إنه احترامًا لعائلات الجنديين المفقودين، لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت الحالي.

وأضافت: "إننا نحزن على فقدان اثنين من محاربينا في الحرب البحرية الخاصة، وسنكرم إلى الأبد تضحياتهم ومثالهم".

ومن جانبه، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "صلواتنا مع عائلات وأصدقاء القوات الخاصة والبحرية الأمريكية ومجتمع العمليات الخاصة بأكمله خلال هذا الوقت".

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