عيد الحب .. محمد عبده يشارك 5 مطربين في أكبر حفلات السعودية

يستعد المطرب محمد عبده لإحياء حفل عيد الحب يوم 14 من شهر فبراير القادم على مسرح محمد عبده أرينا.



الحفل يشارك فيه بجانب محمد عبده كل من رابح صقر وماجد المهندس ونوال الكويتية وأحلام وأميمة طالب، ويقود فريق الأوركسترا الموسيقار هاني فرحات.



احتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض .

وأهدي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أسطوانة ثمينة من الذهب الخالص كنوع من التكريم لمسيرته الفنية الممتدة.

ورد عليه الفنان محمد عبده : سامحني سأبيعها على الفور وأهديها لكل ضحايا غزة والشعب الفلسطيني.

وكان قد فاجأ المستشار تركي آل شيخ الفنان محمد عبده بزيارته خلال بروفات حفل اليوبيل الماسي قبل انطلاقه.

وقد روّج المستشار تركي آل الشيخ لحفل الفنان محمد عبده احتفالًا باليوبيل الماسي لمسيرته والذي أقيم في العاصمة الرياض.