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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم Wonka يُحقق أكثر من نصف مليار دولار إيرادات حول العالم

فيلم Wonka
فيلم Wonka

حقق فيلم Wonka لتيموثي شالاميه إيرادات حول العالم تجاوزت النصف مليار دولار منذ بداية عرضه يوم 15 من شهر ديسمبر الماضى.

وحقق فيلم Wonka لتيموثي شالاميه 182 مليونًا و273 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية فقط، بينما حقق حول العالم ما يقرب من 330 مليونًا و800 ألف دولار.

بلغت ميزانية فيلم Wonka لتيموثي شالاميه 125 مليون دولار، وهو رقم كبير مقارنة بالإنتاجات السينمائية مؤخرًا، إلى جانب أموال الحملة التسويقية التي يتصدرها بطل الفيلم تيموثي شالاميه وتستمر لمدة شهر. 

تدور أحداث فيلم Wonka حول أحلام الشاب ويلي ونكا الفقير، الذي يتمنى افتتاح متجر في مدينة تشتهر بصناعة الشوكولاتة، ويديرها مجموعة من التجار الجشعين. 

 

ويُعد Wonka هو إعادة إصدار لفيلم جوني ديب الشهير Charlie and the Chocolate Factory  الذي صدر عام 2005، ولكن ظهرت فيه الشخصية الرئيسية بعد تحقيق النجاح والتقدم من العمر. 

 

يشارك في بطولة فيلم Wonka إلى جانب تيموثي شالاميه، كل من هيو جرانت، وسالي هوكينز، ومات لوكاس، وروان أتكينسون، وأوليفيا كولمان، وغيرهم. 

يلم Wonka تيموثي شالاميت

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