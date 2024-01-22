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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب شرسة على العصابات وتجار المخدرات في الإكوادور واعتقال 68 شخصًا

الإكوادور
الإكوادور

أعلنت الشرطة في الإكوادور أنها اعتقلت 68 شخصًا حاولوا اقتحام والسيطرة على مستشفي في وقت تواجه فيه الشرطة حربا مع تجار المخدرات والعصابات.

وقالت الشرطة في الإكوادور عبر حسابها على منصة إكس، إنها قامت بالقبض على إرهابيين كانوا يحاولون السيطرة على مستشفى ياجواتشي غواياس" الواقعة جنوب غرب الإكوادور.

وأضافت الشرطة أن الإرهابيين كانوا يحاولون إنقاذ رفيق لهم أدخل إلى المستشفى مصابًا قبل ساعات، مشيرة إلى ضبط أسلحة ومخدرات.

وأشارت إلى أنها اقتحمت مركزًا طبيًا تستخدمه العصابات مقرًا للقيادة، كما أنها داهمت بيتًا للدعارة كانت تستخدمة العصابات للاختباء.

وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام في إقليم جواياس الإكوادوري، إن المدعي العام الذي حقق في الاستيلاء العدائي على محطة تليفزيونية في الإكوادور قبل أسبوع، قد قتل.

وفي الحادث غير المعتاد، استولى مسلحون ملثمون على استوديو قناة التليفزيون الإكوادورية TC خلال بث مباشر، وأمروا الموظفين بالاستلقاء على الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة السجون الوطنية الإكوادورية، إن 43 سجينًا ما زالوا مطلقي السراح بعد هروبهم من سجن في شمال الإكوادور، بينما واصلت قوات الأمن عملياتها في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا الأسبوع الماضي، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وصنف 22 جماعة إجرامية على أنها إرهابية.

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