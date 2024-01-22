«خلف الكواليس».. مسئول إيراني يكشف عن مفاوضات سرية بين طهران وواشنطن

قال محمود عباس زاده مشكيني، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إن هناك مفاوضات جارية الآن خلف الكواليس بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني في تصريحات صحفية، أن إيران أهل التفاوض، وليس لديها مشكلة في ذلك، ماعدا مع الاحتلال الإسرائيلي لأنه غير شرعي ولن يتم التفاوض معه.

ولفت “مشكيني” إلى أن طهران تتفاوض مع أعضاء الأمم المتحدة، ولديها تجربة التفاوض مع الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قامت ببناء جدار من عدم الثقة بين البلدين بنفسها، ووقعت على الاتفاق النووي، لكنها خرقته.

وعن الحوار الذي جرى سرًا، قال "أجرينا محادثة خلف الكواليس مع الأمريكيين وفي حكومة روحاني، سار وزير خارجيتنا في الشارع مع نظيره الأمريكي السابق جون كيري، لكن أمريكا أظهرت أنها ليست مفاوضاً ولا تلتزم بما توقعه".

واعتبر “مشكيني” إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة "أمرًا طبيعيًا" في ممارسة الدبلوماسية، مُبيناً: "ومن الطبيعي أن يتم تبادل هذه الرسائل بشكل غير مباشر بين إيران وأمريكا حتى الآن".