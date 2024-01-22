100 هدف ومخازن أسلحة.. القوات الروسية تشن هجومًا خطيرًا على أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن المدفعية من القوات الروسية ضربت أكثر من 100 هدف للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال النهار، ضربت قوات المدفعية ما يقرب من 100 هدف للعدو في اتجاه كراسني ليمان، بما في ذلك موقعين قويين، و3 مخازن للسلاح، وأطقم مدفعية ميدانية قومية".

ووفقا للدفاع الروسية، فقد خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 80 جنديًا عسكريًا، و3 مركبات، و20 قطعة مدفعية.

وقالت الوزارة إن وحدات البنادق الآلية أحبطت 3 ضربات شنتها مجموعات هجومية من الكتيبة 21 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الميكانيكي 63 في منطقة موقع تورسكي وغابات سيريبريانسكي.