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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مرض وزير الدفاع الأمريكي.. روسيا تقطع الاتصالات مع الولايات المتحدة

وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن روسيا لم تستخدم الخط الساخن مع الولايات المتحدة بسبب دخول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المستشفى، ولا ترى أسبابًا كافية لذلك، وفقا لوكالة سبوتينك.

وفي وقت سابق، قال مركز والتر ريد الطبى العسكرى فى ولاية ماريلاند الأمريكية، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خضع لعملية جراحية بسيطة لعلاج السرطان.

وأوضح المركز الطبي، أن "شفاء أوستن بعد جراحة بسيطة لعلاج السرطان سيكون بطيئًا لكنه سيتعافى بالنهاية".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لديه ثقة كاملة في وزير الدفاع لويد أوستن، على أثر الأزمة التي أثيرت مؤخرا بعد دخول الأخير المستشفى دون إخطار الإدارة الأمريكية.

وأوضحت المتحدث باسم البيت الأبيض، من على متن الطائرة التي تقل الرئيس بايدن إلى كارولاينا الجنوبية أن "المهم هو أن يعود "أوستن" إلى البنتاجون".

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