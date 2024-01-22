في الذكرى 54| تعرف على أبطال معركة شدوان قصة صمود وتحدي للاحتلال

في الذكرى 54 لمعركة شدوان البطولية ، نتعرف على الريس فوزي الرموزي، أحد أبطال المعركة، والذي روى قصته “قصة تحدى وصمود أمام العدو الإسرائيلي” . وقد تجلى بطولتهم في المواجهات التي وقعت على جزيرة شدوان، حيث قدموا تضحيات كبيرة من أجل حماية أرضهم وكرامتهم الوطنية.

كان دوره بارز في نقل الجنود والإمدادات إلى الجزيرة قبل المعركة، حيث قام هو وفريقه بجهود كبيرة لدعم القوات المدافعة عن شدوان. ومع بدء المعركة، كان لهم دور فعّال في نقل جنود الصاعقة إلى الجزيرة لمواجهة التحديات القائمة.

وقد اعتراض المركب الذي كانوا على متنه من قبل القوات الإسرائيلية، وكيف اقتادوا إلى سيناء، حيث تعرضوا للاحتجاز لمدة شهر و22 يومًا. وبعد ذلك، نقلوا إلى إسرائيل حيث تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب لمدة 18 يومًا.

استمروا في الاعتقال داخل السجون الإسرائيلية لمدة عامين قبل أن يتم إطلاق سراحهم. يظهر هذا السرد الواقعي للتحديات التي واجهها هؤلاء الأبطال وصمودهم أمام الاحتلال، مما يبرز روح الصمود والوطنية التي تميز أبناء مصر.

بهذا السياق، يستمر الشعب المصري في إحياء ذكرى معركة شدوان كرمز وطني، مؤكدًا على استمرار النضال من أجل الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية.