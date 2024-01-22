الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بشكل كلي مع طواقمنا في خان يونس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين، وجود دبابات الاحتلال قرب مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر إنه فقد الاتصال بشكل كلي مع طواقمه في خان يونس؛ جرَاء الاجتياح البري.

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر، إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشهدت المدينة اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال.

واعترف عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، داني دانون، بالضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل، ولهذا السبب غيرت تل أبيب مسار العملية العسكرية في قطاع غزة.