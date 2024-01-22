عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم .. افتتاح فعاليات أسبوع عُمان للمياه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفتتح اليوم الاثنين 22 يناير 2024م، فعاليات أسبوع عُمان للمياه الذي تستضيفه نماء لخدمات المياه تحت رعاية الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية وموارد المياه العماني.

وتستمر فعاليات الأسبوع لمدة ثلاثة أيام بمركز عُمان لمؤتمرات والمعارض بمشاركة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وكبرى الشركات العاملة في قطاع المياه محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكد قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لنماء لخدمات المياه حول هذه المناسبة قائلاً: "يعد قطاع المياه من أهم أعمدة التنمية، وقد اختصته رؤية عُمان 2040 باهتمام كبير، لدوره الهام وأثره في مختلف مناحي الحياة. وتوافقاً مع توجهات السلطنة للتوجه نحو الاقتصاد الدائري، وتخفيض الانبعاثات والوصول لحياد الصفري بحلول عام 2050، فقد بادرت نماء لخدمات المياه باستضافة هذا الحدث الهام لمناقشة سبل مساهمة قطاع المياه في تمكين التنمية المستدامة في السلطنة.

وأضاف الزكواني قائلاً: "يهدف أسبوع عُمان للمياه لوضع أجندة لمواجهة تحديات المياه في السلطنة، وبناء الكفاءات والقدرات المحلية ونقل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه للمساهمة في رفع الوعي البيئي وتقديم حلول مستدامة لتحديات المياه، ووضع خارطة طريق للتنمية المستدامة في جميع أنحاء السلطنة".

وسيتضمن الأسبوع جلسات إستراتيجية وفنية، بالإضافة إلى ورش عمل تقنية، ومعرض مصاحب لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المياه.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 متحدثا من مختلف أنحاء العالم، وسيحضره ما يزيد عن 500 مشارك من المختصين في مجال المياه، ويشارك في المعرض أكثر من 30 شركة محلية وعالمية، كما يزوره أكثر من 1500 زائر على مدار أيام انعقاده الثلاث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

موضوعات متعلقة

على أنقاض مسجد بابري.. مودي يعزز النزعة الهندوسية للهند بافتتاح معبد رام وسط حزن وخوف من مسلمي منطقة أيودهيا وتكرار مذبحة 1992

1000 فأر لكل 4 جنود.. القصة الكاملة لكارثة تفشى الجرذان داخل خنادق الحرب بأوكرانيا وانتشار الأمراض والأوبئة

كارثة اقتصادية تضرب إسرائيل.. صحيفة عبرية تكشف معاناة المدن من البطالة الآخذة في الارتفاع والتجارة التي لاتتعافى

الولايات المتحدة: حماس مازالت تحتفظ بـ 80 من قوتها البشرية حتى الآن

المواطنون يعيشون حالة هلع.. لماذا تحذر السويد شعبها من حرب وشيكة؟

صرخة أمهات جنود يحاربون في غزة.. حركة مناهضة للحرب في إسرائيل آخر محاولات انقاذ تل أبيب من خسائر الاحتلال بالقطاع

هل يمكن أن يتخلى بايدن عن نتنياهو؟ .. غزة أكبر خطر على الرئيس الأمريكي بعد تفجير حزبه من الداخل

المغرب يُشارك في «عدم الانحياز» وقمة الـ77 والصين في أوغندا

ترشيحاتنا

الاحتلال يُدمر البنية التحتية للتعليم الجامعي في غزة

طلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد

لتجنب انفتاح بابها بالجو.. طلب جديد من إدارة الطيران الأمريكية بشأن بوينج 737

بعد حدوث انزلاق أرضي أودي بحياة العشرات.. زلزال قوي يضرب الصين

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 -1-2024 في آخر تحديث

صحيفة: ضغوط أمريكية أوروبية على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأفضل.. فساتين الفنانات الجريئة بحفل joy awards | شاهد

«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

تغمره المياه من الجانبين| شاهد.. أغرب ممشى في العالم

فيديو

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ