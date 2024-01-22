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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مباحثات مصرية إسبانية لوقف الحرب في غزة وقصف مدفعي إسرائيلي مُكثف في محيط مستشفى ناصر بخان يونس .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الخارجية المصرية: شكري بحث في بروكسل مع نظيره الإسباني وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا دعمًا لغزة
نتنياهو يرفض شروط "حماس" للإفراج عن المحتجزين في غزة
حماس: هجوم 7 أكتوبر كان "خطوة ضرورية".. واتهامات استهداف المدنيين "محض افتراء"
إعلام إيراني: اعتقال جندي قتل 5 من زملائه في ثكنة عسكرية بمحافظة كرمان
الجيش الأمريكي يعلن وفاة جنديين فُقدا خلال التصدي لقارب يحمل أسلحة إيرانية

 

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" بيان الخارجية المصرية، والذي قالت فيه إن الوزير سامح شكري بحث في بروكسل مع نظيره الأسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لضمان نفاذها بشكل كامل ومستدام.

وقالت الخارجية إن شكري حرص على الإشادة بدور أسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية تاريخياً داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى مسئولية الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة دوليًا بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومشدداً على أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف محيط مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، مشيرةً إلى أن القصف تزامن مع اشتباكات وصفتها بالعنيفة في محيط المستشفى، حيث تدور مناوشات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ أيام.

وقالت "الراي" إن فصائل مسلحة في العراق، أعلنت أمس استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا، وهما حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور الشرقي، و"الشدادي" جنوب الحسكة. 

وقالت الفصائل، التي تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية" في العراق، إنه" استمراراً لنهج مقاومة الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّاً على المجازر الإسرائيلية بحقّ أهلنا في غزّة، تمت مهاجمة قاعدتين أميركيتين في حقل العمر و الشدادي بالعمق السوري".

وذكرت "القبس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يرفض الشروط التي أعلنتها حركة "حماس"، للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. 

وأكد نتنياهو أنه غير مستعد لأن يقبل "بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل"، معتبراً أن الشروط التي وضعتها حماس "توضح حقيقة بسيطة وهي أنه لا بديل للانتصار" في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وفق قوله.

وقالت "الراي" إن  حركة "حماس" في وثيقة نشرتها الأحد، إن هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر، كانت "خطوة ضرورية واستجابة طبيعية" لمواجهة "مخططات" إسرائيل "لتصفية القضية الفلسطينية"، واصفة ما تحدثت عنه إسرائيل بشأن استهداف مقاتلي "حماس" لمدنيين إسرائيليين بأنه "محض افتراء وكذب". وأضافت أن "المدافعين عن التوحش الصهيوني، لا تعنيهم القراءة الموضوعية للأحداث ولأحجام الخسائر والضحايا"، إذ يبررون "المذابح الصهيونية باحتمال وقوع أخطاء، بينما لا يطبقون احتمال "الخطأ ذاته في أثناء اقتحام المقاومة لغلاف غزة يوم 7 أكتوبر".

وأفادت "الجريدة" بأن قائد مقر المنطقة الجنوب شرقية للجيش الإيراني أعلن اعتقال جندي قتل 5 من زملائه في ثكنة عسكرية بمحافظة كرمان، بعدما أطلق النار عليهم، ولاذ بالفرار. وأشار إلى أن الحادث وقع عصر الأحد، حيث فتح الجندي النار على رفاقه في وحدة دعم لوجيستي للجيش في كرمان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت "الأنباء " أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت وفاة جنديين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، قالت إنهما فقدا خلال التصدي لقارب كان يحمل أسلحة إيرانية وصفتها بـ"المتقدمة" في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت في بيان، إن "البحارين اللذين فقدا أثناء العملية قبالة سواحل الصومال في 11 يناير الجاري، باتا الآن في عداد الموتى"، مشيرة إلى أن عملية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان فتشت أكثر من 21 ألف ميل بحثاً عنهما "لكن دون جدوى".

 

 

 

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