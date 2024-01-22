سماع دوي انفجار كبير في بلدة صناعية بإيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بسماع دوي انفجار كبير في بلدة صناعية بمحافظة سمنان الإيرانية.

ومنذ أسبوعين، شهدت محافظة كرمان الإيرانية انفجارين قاتلين أسفرا عن مقتل 94 شخصا وإصابة مئات آخرين خلال احتفال بالذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار عام 2020 في العراق.

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية محمد مخبر في معرض التعليق على حادث كرمان إن "المدنيين الأبرياء ومواطنينا الذين اريقت دماؤهم اليوم على ايدي الكيان الصهيوني وحماته، اذ نالوا مرتبة الشهادة العظمى، لكن فراقهم اصابنا بالحزن والاسى" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

