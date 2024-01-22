روسيا تحبط هجومًا إرهابيًا على موقع عسكري .. تفاصيل

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، عن اعتقال مشبوه في إقليم ألطاي شرقي البلاد، حاول تنفيذ هجوم إرهابي على موقع عسكري في الإقليم.

وحسب “روسيا اليوم”، قال الأمن الروسي: "المعتقل من مواليد عام 1979، وخطط لهجوم إرهابي في مدينة بارناول، حيث أعد زجاجات حارقة لإلقائها على موقع تابع لوزارة الدفاع".

وأضاف أن الموقوف تم اعتقاله في نوفمبر 2023، وأجرى اتصالات عبر الإنترنت مع منظمة إرهابية شبه عسكرية محظورة في روسيا.

وأبدى خلال المحادثة استعداده لارتكاب أعمال إرهابية في مواقع عسكرية في مدينة بارناول، وضد كبار المسؤولين في المنطقة.