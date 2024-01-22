تحديث جديد لهواتف سامسونج.. حمله فورا

تواصل سامسونج إصدار تحديثات أمنية لأجهزتها، حتى بعد الإطلاق الأخير لسلسلة Galaxy S24. جالاكسي A73 هو أحدث جهاز يحصل على التحديث، حيث تتوفر نسخة يناير 2024 الآن في أوروبا.

التحديث، المسمى بإصدار البرامج الثابتة A736BXXS6DXA1، ويبلغ وزنه أقل من 500 ميجابايت، متاح حاليًا في تركيا ومن المتوقع وصوله عبر أوروبا خلال الأيام القليلة القادمة. ومن المفترض أن يتم طرح التحديث في مناطق أخرى قريبًا.

يعالج هذا التحديث أكثر من 75 ثغرة أمنية تم تحديدها في البرنامج السابق، ويعزز الوضع الأمني الكلي لجهاز Galaxy A73. يمكن لمالكي Galaxy A73 البحث عن التحديث بالانتقال إلى الإعدادات> تحديث البرنامج والنقر على تنزيل وتثبيت.

قَدمت سامسونج جوال Galaxy A73 في أوائل عام 2022 وقد جاء في الأصل مع نظام Android 12، وقد التزمت سامسونج بتوفير أربع سنوات من تحديثات Android له.

حصل الهاتف بالفعل على تحديثات Android 13 و 14. ومن المتوقع الآن أن يحصل على تحديثات Android 15 و 16 في المستقبل.

مواصفات Samsung Galaxy A73

• شاشة Infinity-O بحجم 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز بدقة Full-HD+.

• نظام كاميرا رباعي مع عدسة رئيسية 108 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدًا 12 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو 5 ميجابكسل، ووحدة عمق 5 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية 32 ميجابكسل.

• معالج Qualcomm Snapdragon 778G ثماني النواة مقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 أو 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

• بطارية 5000 mAh مع دعم تقنية الشحن السريع 25W.

• مكبرات صوت استريو من AKG.

• تصنيف IP67 لمقاومة الماء.