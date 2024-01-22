وزير التربية والتعليم يصل الفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الاثنين، فى مقر ديوان عام محافظة الفيوم، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته لانضباط سير امتحانات الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتفقد عدد من المدارس، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وكان قد وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، بتشكيل لجنة فنية لفحص امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على خلفية الشكاوى المتكررة التي وردت من الطلاب وأولياء الأمور بشأن صعوبة الامتحان، خصوصاً أسئلة النحو.

وأوضح معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة الدكتور محمد التوني - في بيان امس الأحد - أن المحافظ تلقى عدة شكاوى تتعلق بصعوبة امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية، خصوصاً أسئلة النحو، وعلى الفور وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة أماني قرني، بتشكيل لجنة من التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم، لإعداد تقرير فني موضوعي "دون تحيز" عن امتحان اللغة العربية، وكذا تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب.

وأضاف التوني، أنه فور انتهاء اللجنة من تقريرها الفني، واعتماده من وكيل وزارة التربية والتعليم، وعرضه على المحافظ، سيتم إعلانه لأولياء الأمور، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.