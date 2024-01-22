بعد اتهامه بقضايا جنسي.ية... طليقة الأمير أندرو تعاني من مرض خطير| تفاصيل

بعد اتهام الأمير أندرو في قضايا جنسية مع القاصرات تتعلق بـ"القواد" العالمي المُنتحر جيفري إبستاين، أعلن المتحدث الرسمي لدوقة يورك (سارة فيرجسون) مطلقة الأمير البريطاني أندرو دوق يورك أنها تعاني من نوع عدواني من سرطان الجلد بعد أشهر من تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

شامات كشفت المرض

وقال المتحدث الرسمي باسم فيرجسون التي تبلغ من العمر 64 عام أنها أثناء تلقيها علاج السرطان، أزال الأطباء شامة من جسمها واختبروها ليكتشفوا أنها تعاني من سرطان الجلد الخبيث ويحاول الأطباء الآن معرفة في أي مرحلة وصل المرض لديها، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال المتحدث: "بعد تشخيص إصابتها بنوع مبكر من سرطان الثدي هذا الصيف، تم تشخيص إصابة سارة، دوقة يورك، بسرطان الجلد الخبيث". "طلب طبيب الأمراض الجلدية الخاص بها إزالة العديد من الشامات وتحليلها في نفس الوقت الذي كانت فيه الدوقة تخضع لعملية جراحية ترميمية بعد استئصال ثدييها، وتم تحديد إحدى هذه الشامات على أنها سرطانية".

وأكد المتحدث أن دوقة يورك لا تزال في حالة معنوية جيدة وتشكر فريقها الطبي وخاصة طبيب الأمراض الجلدية الذي استطاع اكتشاف المرض.