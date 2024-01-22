احذر حاجتين مهمين | رسالة صادمة لـ برج الثور اليوم

كشفت خبيرة الأبراج سونيا الحبال، تفاصيل طاقة الأبراج اليوم، قائلة: “برج الحمل اليوم لديه طاقة تخلي عن شئ قد يكون علاقة أو شئ مادي أو خسارة أشخاص، وأوجه رسالة إنذرا لبرج الثور لأن هناك كلام سيئ ومنافسين يريدون الإقاع بك وتوخي الحذر”.

وأضافت خبيرة الأبراج سونيا الحبال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يوم سعيد” المذاع عبر فضائية “المحور”: “برج الجوزاء لديه اليوم رسالة إعجاب من شخص غير متوقع أو رسالة جيدة غير متوقعة وستجعلك سعيد.. وبداية جديدة لبرج السرطان لعلاقة عاطفية أو عمل جديد”.

وتابعت خبيرة الأبراج سونيا الحبال: “برج الأسد اليوم طاقة تملك وغيرة وحب من أمرأة.. أما العذراء فعليه الحذر من مناقشات ومواجهات عنيفة وحادة اليوم جدا وخليك هادئ، أما الميزان فعنده مبلغ مالي اليوم فى الطريق إليه، وخوف وقلق وحذر لبرج العقرب ليس له أى مبرر، وبرج القوس لديه مقابلة لشخصية مرموقة قد تكون سبب لإستقرارك العملي، وهناك أستقرار أسري وسعادة لبرج الجدي، وإنسحاب من علاقة أو عمل أو مكان لبرج الدلو، وهناك طاقة إستقرار وتوازن صحي أو عاطفي أو عملي لبرج الحوت ”.