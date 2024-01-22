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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تطلق مسابقة فن بلدي بجميع المحافظات

صدى البلد

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال  الادارة المركزية للشئون الفنية مهرجان  "فن بلدي" في جميع المحافظات من اجل النهوض بفرق الفنون الشعبية.


حيث سيتم عمل التصفيات للتصعيد للنهائيات  والإلمام بكافة المشكلات التي تواجه الفرق .
 

مسابقة فن بلدي تحتوي على تحديث عروض الأزياء والموضة وتقييم الوزن واللياقة للراقصين المشاركين في المسابقة.


من ناحية أخرى بدأت أمس  الأحد  انطلاق المسابقة حيث تم التقييم الإقليمي بالفروع الثقافية  
بمشاهد فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقصر ثقافة بني سويف بحضور الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية وذلك من خلال لجنة التحكيم والتقييم  الفنية المكونة من دكتورة/ سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية والأستاذ الدكتور / محمد حسنين تصميم إخراج البالية والفلكلور والدكتور / جمال عبد الحي أستاذ الموسيقي الشعبية والدكتور / خالد متولي استاذ تصميم الأزياء الشعبية والفنان / محمد الفرماوي مصمم إستعراض ومشرف فرقة رضا.


وقد قام فريق تصوير من إدارة السينما بتوثيق الفاعليات حيث تم  تقديم  رقصة الفرح  ورقصة الصرماتي ومبيض النحاس  ورقصة دق الكف السويفي ورقصة الصعيدي.


وسوف تتجه اللجنة إلى المنيا ثم أسيوط ثم سوهاج وقنا والأقصر وأسوان لتدأ مراحل اخري بوجه بحري والعاصمة الكبري وشرق القناة وسيناء .

الإدارة المركزية للشئون الفنية الدكتورة نيفين الكيلاني الفنون الشعبية المعهد العالي للفنون الشعبية دكتورة نيفين الكيلاني نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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