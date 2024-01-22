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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني : الاحتلال الإسرائيلي يعمل على فصل خان يونس وعزلها

أرشيفية
أرشيفية

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول فصل محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة عن باقي المحافظات وتحويلها إلى منطقة معزولة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد 20 فلسطينياً جرَاء غارات الاحتلال المستمرة على خان يونس ووصولهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، وجود دبابات الاحتلال قرب مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر إنه فقد الاتصال بشكل كلي مع طواقمه في خان يونس؛ جرَاء الاجتياح البري.

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر، إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشهدت المدينة اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال.

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