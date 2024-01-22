خبير تعليم يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة في إجازة نصف العام

وجه الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة خلال إجازة نصف العام 2024 .

ماذا يجب أن يفعل طالب الثانوية العامة في إجازة منتصف العام ؟



حيث قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي و الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس : في اجازة نصف العام لابد أن يراعي طالب الثانوية العامة بعض الأمور منها :



- ( حدد ما قمت بانجازه) ؛ على الطالب أن يراجع ما قام بانجازه خلال فترة الفصل الدراسي الأول وأن يحدد بالضبط ما هى المواد الدراسية التى أنجز فيها وتلك التى لديه تقصير بها.



- ( اعط أولوية لاستذكار المواد التى لديك قصور في استذكارها) لا تبدأ الفصل الدراسي الثاني الا وقمت باستذكار الدروس التى أجلتها طوال الفصل الأول وتخيل نفسك ستدخل امتحانآت نهاية الفصل الدراسي بعد الأجازة في كل المقررات(نصف المقررات).



- (لا تعتقد ان الأجازة هى فترة راحة سلبية ) وبالتالي تقوم بالابتعاد تماما عن الاستذكار، لأنك قد تكون ضيعت أياما طويلة وانت تلعب ، وبالتالى تكون وزعتها على أيام الفصل الدراسي الأول ومن ثم لا تحتاج إلى الراحة الطويلة.

-(حدد كيفية استغلاك الأجازة ) وهذا يتوقف على أمرين هما، مقدار الجهد الذي بذلته طول الفصل الدراسي، فإذا بذلت جهدا كبيرا كما ينعكس في تحصيلك الجيد في أغلب المقررات يمكنك السفر والراحة لمدة يومين او ثلاثة ، وإذا لم تكن بذلت الجهد الكافي فيمكن أن تكون راحتك في شكل الخروج دون سفر في يوم أو يومين، الأمر الثاتي هو احساسك بالتعب (ويعنى عدم قدرتك على الاستذكار أو التحصيل والملل ) هنا لا بد لك من أن تفصل دون زيادة أو إفراط.



- (لا ترهق نفسك بالذهاب إلى السناتر خلال فترة الأجازة) كثيرا ما يعطى المعلمون الطلاب اجازة خلال منتصف العام، أما إذا لم يعطك المعلم اجازة وكانت الدروس التى سيعطيها سهلة او سيعيد شرح دروس معينة أو لديك فهم جيد لها فلا تذهب إلى تلك الحصص سواء في الأجازة أو غيرها.

- ( حدد موعدا لانتهائك من استذكار كل المقررات في الفصل الدراسي الثاني) : لا بد أن تضع فى اعتبارك الانتهاء من استذكار جميع المقررات الدراسية خلال فترة معينة من التيرم الثانى لا تتجاوز منتصف مارس (وقد تزيد تلك الفترة أو تقل حسب ظروفك أو قدراتك).

-(تجنب استذكار المقررات الدراسية لمرة واحدة فقط): تحقيق الاتقان في الاستذكار يتطلب من الطلب قيامه بإستذكار المقررات المختلفة ومراجعتها أكثر من مرة.

-(اعط أولوية دائما لاستذكار الدروس الصعبة )، وهذا لا يعنى التركيز عليها فقط طوال الوقت، بل عليك استذكار الدروس الجديدة وخاصة السهلة أولا ثم التركيز بعدها على الدروس الأصعب سواء الجديدة أو التى سبق لها استذكارها وتجد فيها صعوبات.

- (قيم علاقاتك مع زملائك في الفصل الدراسي الأول )وابتعد فورا عن الطلاب الكسالى، أو الذين يضيعون وقتك فيما ليس متصلا بالدراسة، أو يحبطونك وتقرب دائما من الطلاب النشيطين أو المجتهدين أو المتفوقين.



- (استعن بزملائك في شرح ما يصعب عليك فهمه) سواء كانوا من الطلاب المتفوقين خلال العام الحالي أو الأعوام الماضية.

-.(تمسك بالأمل دائما) وانك قطعت نصف المشوار، وانك اقتربت من تحقيق حلمك وأن الفترة القادمة كافية لتحقيق تفوقك.

-(تدرج في ساعات استذكارك خلال الفترة القادمة) واعلم ان قضاء ساعات طويلة في الاستذكار غالبا ما يكون مع بدء المراجعة والتقليل من الذهاب الي الدروس.

-(اعرف ان حل التدريبات والامتحانات هي التى يمكن أن تحدد جوانب القوة والضعف في تحصيلك ) ، فليس الهدف من حل الامتحانات هو حصولك على درجة بقدر ما يكون هدفك هو تحديد الاسئلة التى لم تستطع الإجابة عليها وبالتالي مراجعة الدروس المتصلة بها.