حزب المؤتمر يثمن تصريحات الرئيس السيسى برفض "مصر" المساس بسيادة الصومال

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي بشأن تعديات أثيوبيا على أرض الصومال .

وقال حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، إن هذه الرسائل جاءت واضحة وحاسمة وجادة وفي وقتها تماما وبشكل مباشر حتى تتراجع القيادة الإثيوبية عن خطواتها.

وأوضح حزب المؤتمر، أن هذه الزيارة تأكيد على دور ومكانة مصر في دعم كافة الدول الاشقاء، مما يستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال خاصة بعد تدخل إثيوبيا في ملف أرض الصومال وميناء بربرة وغيره.

وأكد حزب المؤتمر، أن اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره الصومال دليل أن مصر حاضرة وبقوة في القرن الإفريقي، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لتوطيد وتعزيز العلاقات مع كافة الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي بين دول القارة السمراء.

وتابع حزب المؤتمر، أن هذا اللقاء يستهدف تعزيز العلاقات المصرية الصومالية، وتعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب لتحقيق التنمية المنشودة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل.

وثمن حزب المؤتمر، تصريحات الرئيس السيسي رفض مصر التدخل في شئون الصومال الداخلية أو المساس بوحدة أراضيها ، فمصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر.