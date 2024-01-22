الصحة: 300 ألف سوداني تلقوا العلاج بمصر منذ اندلاع الأحداث في الخرطوم

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعايات والطوارئ، إن الدولة المصرية ، لها باع كبير للغاية في مساعدة الأشقاء وضيوف مصر ، وحرصت على تقديم الخدمات العلاجية للمصابين في حربي السودان وغزة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي تعقده الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان "المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأضاف أنه في الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري تم علاج أكثر من 300 ألف سوداني في مصر منذ اندلاع الحرب هناك منتصف أبريل الماضي، بجانب تقديم 50 ألف من اللقاحات والطعوم.

وأكد أن طب الطوارئ يعد أولوية كبيرة ويحمي باهتمام شديد للغاية لاسيما أنه يتعلق بإنقاذ حياة المريض مشيرا إلي أن وزارة الصحة والسكان تولي هذا الملف أولوية كبيرة وتم تدشين لجنة عليا للطوارئ والكوارث لتطوير هذا الملف العام .



وأوضح وديع أن وزارة الصحة والسكان المصرية استقبلت ١٨٠٠فلسطيني وتم إجراء مايقرب من ١٢٠٠ عملية جراحية .