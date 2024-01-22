لتسهيل تصدير البضائع.. وزير النقل يكشف تفاصيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تخفيض رسوم ميناء دمياط الخاصة بالبضائع سريعة التلف من 26 ألف دولار إلى نحو 3 الاف دولار.

وأضاف الوزير، أن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا له أهمية كبيرة جدا في زيادة حركة التصدير للخارج، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تسهيل عملية تصدير البضائع سريعة التلف واختصار زمن وتوقيت الشحن للخارج.



وتابع: تم الاتفاق مع شركة نقل من أجل نقل الشاحنات والحاويات المبردة حيث تتمتع المركب بسرعة نقل كبيرة لضمان عدم تلف المحاصيل التي يتم نقلها.



جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية خاصة بتسيير خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا.



حضر اللقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ورؤساء الموانئ البحرية.