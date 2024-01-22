الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين (25) فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني عن أمله في فرض عقوبات ضد المستوطنين مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سيجورني إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفض حل الدولتين مثيرة للقلق.

وأضاف "فرنسا تأمل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".